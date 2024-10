Como, turisti francesi fanno sesso in macchina in pieno giorno e davanti al Comune. Denunciati

È accaduta nel pomeriggio di sabato 13 ottobre la vicenda che ha visto come protagonisti due turisti francesi intenti in un rapporto sessuale dentro la propria auto davanti all'ingresso principale del Municipio di Como all'angolo di via Indipendenza. 55 anni lui e 23 lei, i due erano a bordo della loro Peugeot rossa 3800 con targa francese. A notarli è stato un passante, un residente di Como, il quale prima di allertare le autorità avrebbe anche bussato alla loro auto affinché si contenessero. Scioccato dalla situazione, il passante ha poi segnalato la situazione al 112; come riportato da La Repubblica, al loro arrivo al parcheggio di via Bertinelli, i poliziotti hanno trovato la coppia di francesi vestiti e all’esterno dell’auto, ma hanno comunque proceduto a raccogliere le testimonianze di chi aveva assistito alla scena. La coppia è stata accompagnata in Questura, è stata identificata e naturalmente denunciata in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico, aggravata anche dalla presenza di minori e famiglie nella zona, essendo il Municipio in un'area centralissima della città.