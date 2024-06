Comunali, a Rozzano Ferretti e il centrodestra vincono con percentuali bulgare

C'era una volta la "Stalingrado del sud Milano". Rozzano. Che, come la sua città gemella nell'hinterland nord Sesto San Giovanni invariabilmente vedeva trionfare alle elezioni i candidati di sinistra e centrosinistra. Non è più così. E l'esito di queste comunali lo conferma: Gianni Ferretti, sindaco in carica alla guida di una coalizione ampia di centrodestra, vince al primo turno e si tiene la fascia tricolore. Anzi, stravince. Con una percentuale che tocca il 65%. Un dato storico, da fare invidia anche ai sindaci "rossi" dei tempi andati. E' il segno di un cambiamento profondo nell'elettorato del popoloso Comune del sud Milano. Anche qui il centrodestra ha ormai attecchito. Ma questa tornata racconta anche altro. Il primo partito della coalizione è infatti la civica chiamata proprio "Ferretti sindaco". A testimonianza che il consenso è significativamente anche per la persona, il sindaco stesso ed il suo operato.