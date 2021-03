Alberto Veronesi: sostegno a Sala. Un progetto civico in vista delle comunali

Secondo quanto riportato da Mianews, muove i primi passi il progetto civico a sostegno del sindaco Giuseppe Sala. “Lavoriamo per Milano con Sala”. A trainarlo – con un sito web già attivo da alcune settimane – è Alberto Veronesi, direttore d’orchestra affermato a livello internazionale, candidato in consiglio comunale a Milano alle scorse elezioni con la lista Sala. Veronesi risultò primo dei non eletti nella lista Sala; nel luglio 2019, poi, rinuncio’ a subentrare alla consigliera Elisabetta Strada (al suo posto entro' in consiglio comunale Marzia Pontone). Ora, il figlio dell’oncologo Umberto Veronesi rilancia il suo impegno politico, dopo che solo pochi mesi fa il nome del fratello Paolo era stato accostato al centrodestra quale possibile candidato sindaco.

Online, l’invito a partecipare “nelle liste di Lavoriamo per Milano. A fianco di Beppe Sala, per riportare Milano forte come nel periodo pre-Covid”, l’appello che si legge sul sito web che riporta anche alcune proposte per Milano. Intanto Veronesi oggi torna a proporre, con un petizione online promossa da alcuni giorni, Milano “come sede per la produzione industriale e di massa di vaccini in Italia”. Un appello lanciato nei giorni scorsi e che oggi torna a sottolineare: “Il governo Draghi – afferma Veronesi - dovrebbe coinvolgere le aziende farmaceutiche milanesi e finanziarle, per permettere loro di produrre le dosi necessarie non solo per vaccinare la popolazione italiana più in fretta, ma per poter aiutare a vaccinarsi diversi miliardi di persone nel mondo che in tempi brevi dovranno farlo”.

Vaccini e salute, ma anche ‘politica’ in senso stretto per Veronesi con un appoggio forte a Sala: pochi giorni fa, infatti, dopo l’annuncio dell’adesione del sindaco ai Verdi Europei, Veronesi sottolineava: “Bella mossa di Beppe Sala che ringiovanisce e rinnova il quadro politico nazionale puntando sui Verdi Europei. Gran parte dei sindaci in Europa provengono dai Verdi e sicuramente la battaglia ecologista sarà una battaglia decisiva nel futuro nostro e dei nostri figli. Inoltre i Verdi potranno essere, in Italia, con una guida cosi illustre, la quarta gamba per il Centrosinistra di governo”. E, prima della candidatura di Enrico Letta, nei giorni della crisi della segreteria Pd, Veronesi candidava il sindaco alla guida dei dem: “L’Assemblea Nazionale proponga Beppe Sala come segretario di transizione, sono sicuro che le primarie lo incoronerebbero segretario”.