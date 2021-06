Comunali, anche De Albertis dice no: il mio impegno è in azienda e con Ance

"Amo Milano come l’ha sempre amata la mia famiglia, perché è la città in cui da sempre viviamo e lavoriamo. Qui ho studiato, qui ho iniziato e sviluppato la mia vita professionale, qui ho imparato tutto quello so. Ringrazio quindi chi ha immaginato una mia candidatura a Sindaco, ma ora il mio impegno è concentrato in azienda e nel mondo associativo di Ance, sia a livello nazionale che territoriale". Così in una nota Regina De Albertis in merito ad una sua eventuale candidatura.

"La sfida del PNRR chiama l’Italia tutta (e la nostra realtà in particolare) ad uno sforzo enorme, che dovrà vedere istituzioni ed imprese lavorare fianco a fianco. Non dobbiamo perdere questa occasione storica e tramite l'impegno associativo darò il mio contributo", conclude.