Comunali, Beppe Sala c'è. Lega ancora senza un nome

di Fabio Massa



Smettiamola di girarci intorno. Pare proprio che Beppe Sala abbia già deciso e che stia ormai giocando di tattica: tirarla in lungo per fare in modo che anche il centrodestra finisca per propendere per una campagna breve. Brevissima.



Beppe Sala sa che il suo gradimento in città è buono, e che una campagna elettorale breve lo esporrebbe a molti meno rischi rispetto a un pantano lungo mesi. La Lega vorrebbe partire entro fine ottobre, ma ancora un nome non c'è perché Salvini non ha deciso. A differenza di Sala, salvo sorprese dell'ultima ora

fabio.massa@affaritaliani.it