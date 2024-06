Comunali Bergamo, vittoria di Carnevali. "Felicissima, la dedico alle donne"

Comunali a Bergamo, vittoria di Carnevali: "Felicissima, la dedico alle donne"

E' in corso a Bergamo lo scrutinio delle elezioni comunali. I candidati sindaco a succedere a Giorgio Gori erano tre, al momento, con 69 sezioni scrutinate su 103, è in vantaggio Elena Carnevali (centrosinistra) con il 55,07%. Segue Andrea Pezzotta (centrodestra) con il 42,03% e in ultima posizione si trova Vittorio Apicella (Movimento 5 Stelle) con il 2,90%.

"Sono felicissima, vittoria dedicata alle donne"

"Sono felicissima, vittoria dedicata alle donne". Queste le parole di Elena Carnevali, verso la vittoria al primo turno alla carica di sindaco di Bergamo, mentre si dirige al point elettorale del centrosinistra in città. Con lei il sindaco uscente Giorgio Gori e altri esponenti del Pd, tra cui l'ex ministro Antonio Misiani. "Sono felicissima, ringrazio gli elettori che mi hanno dato fiducia - commenta -. Il risultato non è solo il mio ma di tutta la squadra. Ora la città va in Europa grazie a Gori".

"Sarò al lavoro in mezzo ai cittadini"

Il futuro sindaco ha poi ricordato Roberto Bruni, il sindaco avvocato scomparso: "Un pensiero a Roberto Bruni che 20 anni fa fece lo stesso percorso. Ho fatto una promessa che manterrò, i cittadini mi vedranno al lavoro, in mezzo a loro".

Elezioni comunali Cremona: si andrà al ballottaggio

Anche a Cremona è in corso lo scrutinio delle elezioni comunali. I candidati a succedere a Gianluca Galimberti sono: Alessandro Portesani (centrodestra), Leonardo Virgilio (centrosinistra), Tacchini Paola (Movimento 5 Stelle), Maria Vittoria Ceraso (Oggi per domani), Ferruccio Andrea Michele Giovetti (Giovetti per Cremona), Angelo Frigoli (Partito di alternativa comunista).



Si andrà al ballottaggio, al momento infatti, con 62 sezioni scrutinate su 76, nessuno raggiunge la maggioranza assoluta. Portesani è infatti al 43,28%, seguito da Virgilio al 42,08%. Più indietro gli altri candidati, con Tacchini al 5,18%, Ceraso al 4,59%, Giovetti al 3,58% e Frigoli con l'1,29%

Elezioni comunali Pavia: in vantaggio Lissia (centrosinistra)

Anche a Pavia è in corso lo scrutinio delle elezioni comunali. I candidati a succedere a Fabrizio Fracassi sono: Michele Lissia (centrosinistra), Alessandro Cantoni (centrodestra), Paolo Walter Cattaneo (Rifondazione comunista), Francesco Signorelli (Potere al popolo) e Francesco Grisolia (Partito Comunista dei lavoratori).

Al momento, con 31 sezioni scrutinate su 83, è in vantaggio Michele Lissia con il 53,17%, segue Cantoni con il 44,72%. Più indietro gli altri candidati, con Cattaneo all'1,04%, Signorelli allo 0,81% e Grisolia con lo 0,26%.