Comunali, Berlusconi non corre a Milano. Luisa Monini capolista Forza Italia

Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, sarebbe Luisa Monini la capolista per Forza Italia alle prossime amministrative a Milano. Silvio Berlusconi dunque pare proprio abbia deciso di non correre, come invece ha sempre fatto in passato.

Laureata in Ortopedia e Traumatologia, Luisa Monini è Presidente della Fondazione Giorgio Brunelli, nata con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle Neuroscienze, in particolar modo in quello della riparazione e rigenerazione del midollo spinale e non solo.

Dottoressa e giornalista medico-scientifico, Monini riuscirà a conquistare i cittadini milanesi in occasione delle elezioni di ottobre?

fabio.massa@affaritaliani.it