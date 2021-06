Comunali, centrodestra: Tajani, non è facile trovare candidato sindaco Milano

"Dobbiamo scegliere un candidato civico che allarghi i confini del centrodestra, se non sara' possibile trovare un candidato civico, vedremo quali potrebbero essere le soluzioni. L'importante e' vincere e governare, non e' una questione di fare una corsa contro il tempo". Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "A Milano c'e' il candidato uscente, a Bologna devono ancora fare le primarie, non e' che siamo in ritardo rispetto ai nostri avversari politici. Sono i tempi necessari che richiede la situazione: trovare il candidato sindaco di Milano non e' la cosa piu' facile del mondo", ha aggiunto. "Si trovera', come l'abbiamo trovato per Roma, per la Calabria e come abbiamo individuato il candidato a Torino, come abbiamo deciso di sostenere Maresca, che non e' un candidato del centrodestra, a Milano", ha concluso.

"La sinistra a Roma ha tre candidati, noi uno; a Torino sosteniamo il candidato civico Damilano perche' vogliamo allargare i confini del centrodestra; a Napoli c'e' un candidato civico che non e' espressione del centrodestra, che e' il dottor Maresca che noi consideriamo un candidato capace di poter governare nel modo migliore la citta' di Napoli. Per quanto riguarda Milano e Bologna troveremo le migliori soluzioni nel giro di qualche giorno". Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con un gruppo di giornalisti a Bruxelles.