Comunali, ecco il sondaggio che aveva (quasi) convinto Gabriele Albertini

Il leader della Lega Matteo Salvini "si e' esposto senza riserve" a favore della candidatura per il centrodestra, di Gabriele Albertini a sindaco di Milano. Una cosa che ha "stupito" l'ex sindaco, che in collegamento con Skytg24 ha detto che "con Salvini sul piano politico abbiamo avuto dialoghi un po' 'puntuti'. Ma ha sorvolato su queste cose, perche' credo sia stato indotto da sondaggi". Albertini ne cita alcuni molto favorevoli. Inoltre, "mi viene detto sempre dai sondaggisti, che appena si ufficializza la candidatura, un punto o due si guadagnano". "Questo e' per spiegare perche' Salvini si e' ricordato di me. C'e' un vecchio pilota che entrando sulla Formula Uno, fa un giro in pista e stranamente fa la qualifica" ha concluso.

SCARICA QUI IL SONDAGGIO INTEGRALE

"Non mi risulta ci siano stati dei 'no' sulla mia candidatura - prosegue Albertini - forse altri leader della coalizione di centrodestra sono stati non tanto tiepidi, piu' che altro reticenti perche' avevano in mente di contestualizzare, le altre candidature nelle altre citta', con un quadro di chiarimento su altri punti: la questione del Copasir, il lockdown, le aperture". C'e' "una linea di governo e di opposizione, forse e' questo che ha complicato le cose - ha spiegato -, perche' due dei partiti, Fi e Lega, sono aderenti al governo Draghi mentre FdI no".

