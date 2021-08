Comunali, Elena Sironi candidata M5S: la lista al vaglio di Conte

Il M5s di Milano ha messo a punto la lista per le prossime elezioni comunali a sostegno della candidata sindaco Elena Sironi. Ieri la lista, fanno sapere gli attivisti milanesi, e' stata formalmente inoltrata ai nuovi vertici del M5s. La candidata sindaca Elena Sironi - milanese, avvocato civilista, mediatore civile e commerciale, attualmente consigliere in Municipio 4 - ha sottolineato che "il Gruppo di Milano e' pronto, coeso, entusiasta e consapevole di aver fatto la propria parte". Ora si attende il riscontro da parte degli organi interni per le opportune verifiche e dal capo politico Giuseppe Conte per la certificazione della lista.