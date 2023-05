Comunali, esulta il Pd: "Vittoria in 4 comuni su 4"

"Ai ballottaggi in Lombardia il centrosinistra vince 4 comuni su 4, confermandosi dove già governava e strappando Cologno Monzese al centrodestra, grazie all’ottimo lavoro di Stefano Zanelli. Nella città metropolitana di Milano, ad Arese, Luca Nuvoli succede infatti a Michela Palestra, mentre a Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi succede ad Angelo Stucchi. Nel monzese Fabrizio Pagani si conferma sindaco.

Vinicio Peluffo: "E’ un risultato straordinario, che si aggiunge alle bellissime vittorie due settimane fa di Brescia e Seregno"

E’ un risultato straordinario, che si aggiunge alle bellissime vittorie due settimane fa di Brescia e Seregno. Un esito non scontato, che premia il lavoro fatto dai nostri amministratori sul territorio. Ringrazio tutti gli elettori per la fiducia e tutti i volontari che non si sono fermati un attimo in questi giorni. Il periodo è cruciale, ci sono molti temi sul tavolo, a partire dal Pnrr". Così in una nota il segretario del Pd Lombardo, Vinicio Peluffo.