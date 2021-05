Comunali, Fedrighini candidato nella lista civica di Beppe Sala

Enrico Fedrighini, consigliere comunale di Milano Progressista, storico esponente dei Verdi, si candiderà in consiglio comunale all'interno della lista civica Beppe Sala sindaco. Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa insieme al sindaco Giuseppe Sala e ai capolista Martina Riva ed Emmanuel Conte. "Enrico lo conosco da una dozzina d'anni, ne conosco pregi e difetti, so quello che può fare, certamente è una persona che coniuga grande passione a grande competenza. Senza nulla togliere a Europa Verde che è una lista fondamentalmente e rappresenterà la nostra proposta da un punto di vista ecologista, ma ritenevamo che in una lista come la mia fosse importante avere uno come lui", ha spiegato Sala.

"Sia io che Enrico abbiamo parlato con i vertici di Europa Verde, il tema è lavorare assieme ed è un tema molto importante. Oggi essere ecologisti significa interpretare in un modo progressista e moderno la politica vuol dire sentirsi radicati nell’alveo del centro sinistra ma guardare al futuro", ha aggiunto Sala. Come riportato da Mianews, il sindaco ha inoltre annunciato la sua partecipazione "al consiglio generale dei Verdi europei. E sabato pomeriggio parteciperò all’ultimo panel prima della chiusura per portare la testimonianza di come una città come Milano possa inserirsi in questo processo evolutivo. Secondo me Milano va guardata con attenzione".

Enrico Fedrighini ha commentato: "Il tema importante dell'ambiente mi ha convinto a proseguire il lavoro che ho iniziato da quando il sindaco ha lanciato la sfida della transizione ambientale. Il gruppo di lavoro che lavora nei settori è di livello eccellente. Milano è capofila della città per contrastare i cambiamenti climatici, riducendo emissioni, sprechi e consumo suolo". Mentre Martina Riva ha sottolineato che "la candidatura di Fedrighini riempie di contenuto la nostra lista e la eleva ad essere campo per la sostenibilità ambientale con competenza. Noi crediamo in un ambientalismo pragmatico e non ideologico. Siamo convinti di dover interpretare l'ambientalismo e renderlo un fattore culturale".

Sala: entra metà giugno compagine completa per amministrative

"Entro il 15 giugno sono convinto che avremo composto la compagine politica che si presenterà alle elezioni in mio sostegno", ha dichiarato sindaco Giuseppe Sala. "Entro la metà di giugno tutte le lista saranno presentate e operative", ha precisato Sala. Le liste che sosterranno Sala saranno "sette o otto totali. Penso che ad oggi possano essere 8, perché vedo la volontà di Azione di costruire la propria proposta", ha aggiunto Sala. "La mia candidatura alle elezioni amministrative è plurima. E' inoltre importante che il candidato sappia di aver in giro centinaia di persone che parlano di programmi. Una delle cose di cui sono contento è il fatto che riusciamo ad arrivare nei tempi giusti. Sono partito con l'annuncio della candidatura a Sant'Ambrogio, a gennaio abbiamo iniziato a parlare di liste e via discorrendo. Ora ci troviamo con i tempi giusti ad avere una serie di liste pronte e tanta gente in giro per la città. Vanno bene i social, il dialogo sul web e in tv, ma essere in giro per la città è estremamente importante", ha aggiunto il sindaco. "Azione è molto in giro. Sabato sono passato in giro per caso perché stavo camminando. Ho provato nel week end a stare in giro e in bici per percepire gli umori della città e ovviamente c'è tanta voglia di ripartire. Ho visto anche comportamenti corretti nell'uso delle mascherine. Sono passato da largo la Foppa e c'era un banchetto di Azione: mi faceva piacere vederli in giro", ha concluso Sala.