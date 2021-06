Comunali, ipotesi Zuccotti. Ma ormai è una telenovela

Oggi potrebbe essere il gran giorno delle candidature nelle principali città d'Italia. Potrebbe. Di certo i segnali incoraggianti ci sono tutti: Giorgia Meloni che convoca il vertice, lo sblocco dell'impasse sul Copasir, una possibile ricomposizione sulla questione della Calabria con Forza Italia. Dunque, potrebbe essere oggi il giorno in cui si saprà il nome dello sfidante di Beppe Sala. Negli ultimi giorni si vocifera, da aggiungere alla lista, del nome di un medico. I bene informati dicono che potrebbe trattarsi di Gian Vincenzo Zuccotti, numero uno della facoltà di Medicina in Statale, molto stimato in Regione. Uomo dalle indubbie qualità, Zuccotti era in lizza per diventare assessore al Welfare di Regione Lombardia al posto di Giulio Gallera, poi sostituito invece dalla vicepresidente Letizia Moratti. Potrebbe essere lui il candidato sindaco? Una fonte leghista dice che sarebbe potuto essere "qualche mese fa", e che adesso non è attuale. Depistaggio oppure no? Ormai la saga si è fatta avvincente.

fabio.massa@affaritaliani.it