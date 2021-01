Comunali, ‘Lombardia Ideale’ e ‘Polo di Lombardia’ verso lista civica unica

Secondo quanto riferito da Mianews, domani, 28 gennaio, alle ore 14, si incontreranno le delegazioni di Lombardia Ideale e del Polo di Lombardia, per un confronto sulle prossime elezioni comunali di Milano, anche per verificare più in particolare le condizioni di una possibile lista civica unica. Lo hanno comunicato i Consiglieri Regionali Giacomo Cosentino e Manfredi Palmeri, Coordinatori Regionali delle rispettive realtà, evidenziando che “la decisione dovrà essere presa a breve” e che la riunione si terrà con i Coordinatori Cittadini Marco Anguissola ed Ettore Trabattoni e con i Responsabili Elettorali Simone Pintori e Stefano Maiandi.“

"Lombardia Ideale è stata già presente in molte elezioni amministrative, pure nei Comuni capoluogo componendo liste civiche, direttamente collegate ai Candidati Sindaco, che hanno ottenuto decine di eletti. Vogliamo quindi essere presenti anche a Milano, dove crediamo che questa esperienza sia preziosa per la Città” ha ricordato il Consigliere Cosentino. “Il Polo di Lombardia si declinerà a breve nel Polo di Milano, per lavorare a quella che sarà la Lista Civica: senza questa non si può vincere ed è fondamentale per ampliare non solo il consenso, ma anche il progetto sulla Città. Parliamo quindi da subito con chi è fuori dai partiti nazionali e ha i nostri stessi valori e obiettivi” ha anticipato il Consigliere Palmeri.