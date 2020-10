Comunali, Maran: "Alleanza Pd-M5S? A Milano non serve"

Alleanza Pd-M5S per le comunali a Milano? Per l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, "non serve". "Governiamo da anni a Milano - ha dichiarato Maran - con un modello di centrosinistra riformista. La politica nazionale e' cambiata molto, ma a Milano siamo soddisfatti di quello cfatto e vogliamo andare avanti con questo modello". L'assessore ha di fatto confermato l'idea che è anche del sindaco Beppe Sala secondo cui l'alleanza Pd-M5s alle prossime amministrative per quel che riguarda la città di Milano non sarebbe necessaria e forse sarebbe pure controproducente.