Comunali Milano, la rete degli autonomisti si schiera con Sala

'Rete 22 Ottobre' per l'Autonomia appoggerà alle prossime elezioni comunali la lista 'Riformisti per Sala' con propri candidati indipendenti all'interno della stessa lista. Lo conferma a Mianews il Comitato, nato dopo il referendum per una maggiore Autonomia di Lombardia e Veneto dell'ottobre 2017 fortemente voluto dall'allora presidente della Regione Roberto Maroni. Tra le anime del Comitato che si definisce "civico e apartitico" ci sono molti ex esponenti leghisti come il presidente Gian Antonio Bevilacqua, in passato segretario della circoscrizione della Lega Milano Ovest e Giancarlo Pagliarini. Nelle presentazioni è però precisato "Rete 22 Ottobre vuole riunire tutti i cittadini lombardi che pongono l'Autonomia della Lombardia, come richiesta dal Referendum del 22 ottobre 2017, quale elemento di coesione al di sopra degli schieramenti politici". Il Comitato avrà propri rappresentanti candidati sia per il Consiglio comunale che per i Municipi.