Comunali, nel totonomi del centrodestra spunta Federica Olivares



Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei possibili candidati del centrodestra per la corsa a sindaco di Milano nelle prossime elezioni. Questa volta è una donna, Federica Olivares, che potrebbe essere la sfidante di Beppe Sala per aggiudicarsi la poltrona di primo cittadino.



Una donna con un curriculum lunghissimo che - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - sarebbe finita nel "mirino" del centrodestra in cerca di una persona capace di unire le varie anime della coalizione e - ancora più importante - sconfiggere l'attuale primo cittadino.

Federica Olivares è docente di Comunicazione di Eventi Culturali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha ideato il Master “Progettare Cultura. Progettazione di interventi d’arte, cultura e design per città, imprese e territori”. Nel 1998 ha fondato la Casa editrice “Edizioni Olivares” che è entrata nel circuito delle grandi istituzioni d’arte e di cultura americane, inaugurando molte collaborazioni editoriali e di eventi espositivi. Dal 1996 al 1998 è stata anche membro del Consiglio di Amministrazione della RAI e nel 2009 è stata stata nominata fra i 30 saggi per il rilancio della Cultura a Milano in vista di Expo 2015. È inoltre membro del Council for the Arts del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge, USA, del Board della Casa Italiana della New York University, del Board della Fulbright Commission, del Consiglio di Amministrazione del Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, del Comitato Scientifico e Culturale di UNESCO-Venezia.



Insomma un nome di tutto rispetto che si va ad aggiungere a quelli messi in campo fino a questo momento: Roberto Rasia, Maurizio Dallocchio, Luigi Santa Maria e Maurizio Lupi. A breve dovrebbe esserci la scelta, anche perchè nel frattempo Beppe Sala è più attivo che mai.