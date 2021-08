Comunali, Sala: "Buona la data del voto: c'è tempo di far conoscere le idee"

"Bene così, secondo me prima poteva essere e meglio sarebbe stato. Però mi pare una buona data". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa dei Verdi commentando la data delle elezioni amministrative (il 3 e il 4 ottobre) annunciato ieri. "Agosto sarà un mese di campagna elettorale in maniera più leggera e poi ci sarà settembre per una vera campagna elettorale per i tempi che corriamo un mese è tanto tempo. Per cui credo che ci sia tutto il tempo possibile per far conoscere le nostre idee", ha concluso il sindaco.

"I toni della campagna elettorale si stanno alzando ma ci mancherebbe altro, siamo tutti navigati. Mentre nella prima campagna elettorale di fronte alle punzecchiature potevo infastidirmi, adesso dopo cinque anni di politica me ne sto molto molto tranquillo, ha aggiunto Sala. "Penso solo alla mia campagna e non ho alcun tipo di emozione davanti a critiche generali. Se invece vogliamo discutere di questioni concrete per il bene di Milano sono qua".

Interrogato sui confronti fra candidati, come riporta Mianews, il sindaco Sala ha risposto: "Senz'altro" di confronti con i candidati sindaci "ne faremo a settembre, devo anche fare il sindaco nel frattempo. Credo sia giusto immaginare tre confronti e non vivere di confronti quotidiani perché poi ci si dicono sempre le stesse cose. Non ho alcuna intenzione di sottrarmi ai confronti, anzi sono auspicabili perché esporrò lì con chiarezza la mia visione di città che del resto è già ben chiara".

"Non spesi belle parole in passato sui Verdi italiani. Dissi che anche i Verdi si devono prendere la responsabilità che essere al due per cento vuol dire non aver portato a termine il compito. Questo lo confermo anche oggi. Ma oggi, con quello che stiamo vedendo e con la sensibilità dei cittadini sui temi ambientali, non c'è ragione perché si debba stare a quel livello lì. Cominciamo da Milano. Le differenze continuano a permanere ma se sono ancora qua, è perché continuo a crederci", ha sottolineato il sindaco.

Sala nomina Silvana Carcano (ex M5S) nel cda di Amat che lo criticò durante Expo

"La Carcano è stata una feroce critica e antagonista all'epoca di Expo. Ciononostante siccome è stata una critica corretta, io me ne sono ricordato e ho pensato che la sua esperienza potesse risultare utile", ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala in merito alla nomina dell'ex Cinque Stelle, Silvana Carcano nel cda di Amat. "La Carcano non fa più parte del Movimento 5stelle e non più ha quel ruolo attivo, quindi questa nomina dimostra che io sulle nomine sono libero e cerco delle persone che mi ispirano fiducia e che non cerco necessariamente le persone che sono vicine a me. Anzi, direi che la Carcano proprio non lo è", ha aggiunto il sindaco. "Non è assolutamente vero che le nomine sono fatte per ternesi buono questo o quell'altro, perché con la nomina della Carcano non mi terrei buoni i cinque stelle che non hanno più la Carcano all'interno e anzi stanno prevalendo persone che sono lontane da lei. Ciononostante è un profilo interessante e mi sono ricordato della sua capacità", ha infine concluso.