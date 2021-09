Comunali, Sala: mie priorità TPL, edilizia sociale e città in 15 minuti

"Il trasporto pubblico milanese va allargato: abbiamo l'obiettivo di nuove metropolitane, di aggiungere il 50 per cento in più di chilometraggio sul trasporto pubblico. Mentre i fondi del Pnrr ci aiuteranno a fare di più per l'edilizia sociale e scolastica. Queste sono le nostre priorità", ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel corso del confronto tra candidati organizzato dal Confcommercio. "Crediamo inoltre - prosegue - nella città in 15 minuti e quindi portare ad ogni quartiere i propri servizi. Avremo meno vincoli per le assunzioni e potremmo inserire in organico 500 nuovi vigili".

"Credo che un osservatorio" per la gestione dei fondi del Pnrr "sarà importante averlo per verificare quello che stiamo facendo e quello che faremo". ha spiegato Sala. "Uscire dalla crisi e usare al meglio fondi del Pnrr è fondamentale. Abbiamo avviato un confronto con le parti sociali e portato al Governo le nostre istanze: ho fatto giro delle sette chiese per cercare di spiegare cosa Milano farebbe con quei fondi. Credo che io o un altro sindaco dovrà partire senza perdere nemmeno un giorno. Penso che chi governa deciderà nei prossimi mesi, da qui a dicembre", ha concluso il sindaco. Lo riporta Mianews.

"Chissà che dopo l'impegno elettorale, se sarò io il sindaco, non si potrà coinvolgere qualcuno di loro (degli altri candidati sindaci intervenuti nel corso del dibattito organizzato da Confcommercio, ndr). Alcuni, come Goggi hanno anche grande esperienza", ha detto Giuseppe Sala a margine del confronto con i candidati. "Mi pare che in tantissimi abbiano parlato di edilizia popolare: questo mi pare un minimo comune denominatore", ha concluso.

La riduzione delle tasse comunali proposta da Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra, "non è possibile, radicalmente non è possibile. Conosco i conti del Comune, al di là del fatto che alcune sono anche tasse che derivano: l'imu, per esempio, non è che possiamo decidere di ridurla noi, è veramente molto complicata. Però conosco i conti del Comune, si può fare qualcosa, abbiamo fatto una riduzione della Tari per i commercianti nel momento giusto. Ma è inutile proporre cose che poi non possiamo fare".

Sulla sanità territoriale "la Regione Lombardia deve cambiare rotta, non voglio cadere nella discussione medicina pubblica e privata. Ma la Lombardia non ha più case di comunità, ne ha 13 in tutta la lombardia, così non è ad esempio in Emilia Romagna", ha detto Sala oggi nel corso del dibattito. in particolare Sala ha aggiunto che sui medici di base bisognerebbe fare di più: "Servono più medici di base con meno pazienti e liberarli dalla burocrazia. Il presidio territoriale si fa anche con i medici di base".

In merito alla revisione delle piste ciclabili e alla riduzione dell'orario di Area C, proposte del Manifesto per le elezioni comunali presentato oggi da Confcommercio Milano, "dobbiamo rifletterci: un solo tema visto a se stante, rischia di non trovare una soluzione giusta". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine del confronto con i candidati sindaco organizzato dall'associazione di commercianti. "Certamente ci siederemo con loro. - ha proseguito Sala - Credo che l'Area C vada bene così com'è, però sono disponibile. Disponibile anche sulle ciclabili a riprendere il percorso che abbiamo fatto. Siccome dobbiamo andare anche avanti e se ci sono errori sono disponibile a ragionarci, una volta terminata questa campagna elettorale".