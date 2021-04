Comunali, Sala parte in vantaggio: è il super-favorito nel sondaggio Ipsos

Giuseppe Sala è in netto vantaggio rispetto a Gabriele Albertini, lo riporta il Corriere.it Milano in un articolo di Maurizio Giannatasio. In base al sondaggio Ipsos lo stacco sarebbe decisamente ampio: 54-58% per Sala contro 42-46% per Albertini. Ancora più evidente lo stacco poi con Maurizio Lupi: nel confronto Lupi avrebbe il 38,54-42,5% delle preferenze, mentre Sala arriverebbe al 57,7-61,5%.

Il sondaggio è stato richiesto dal parlamentare di Italia Viva, Gianfranco Librandi, e si basa su 2250 interviste. Positivo il giudizio sulla giunta dell'attuale sindaco di Milano e sulla qualità della vita in città. Il 25% degli intervistati infatti valutano ottimo l'operato della giunta Sala, mentre il 42% lo ritiene sufficiente.

Secondo Nando Pagnoncelli, Sala godrebbe dei favori anche di una parte dell'elettorato di centrodestra. Resta ovviamente ancora tutto da vedere dal momento che il nome del candidato sindaco del cdx non c'è ancora: in particolare l'ex sindaco, Gabriele Albertini, considerato il più temibile avversario di Sala, non ha ancora scioto la riserva, nonostante l'endorment di Salvini.

Non resta ora che aspettare anche i dati del sondaggio commissionato da Silvio Berlusconi a Euromedia di Alessandra Ghisleri: confermerà o no i risultati del sondaggio Ipsos? Quel che è certo è che mancano ancora parecchi mesi e la partita è ancora tutta da giocare.