Rumors. Amministrative fissate per ottobre. Voto in autunno, da Milano a Roma



di Fabio Massa



Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano ormai è ufficiale. La data delle elezioni amministrative è fissata per ottobre. Secondo fonti ministeriali accreditate non saranno dunque in primavera le comunali a Roma, Milano, Torino, Napoli.

Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, a Milano per Beppe Sala si prospetta una campagna più lunga di quanto preventivato. Il primo cittadino milanese è sceso in campo a dicembre, il giorno di Sant'Ambrogio, e ha già messo in moto le macchine per condurre la cavalcata che dovrebbe portare alla riconferma. Il centrodestra non ha ancora selezionato il nome e - se davvero si voterà a ottobre - c'è la possibilità che ancora per alcune settimane non venga individuato. Ad oggi in campo c'è Roberto Rasia, ma c'è chi sostiene che dopo la nomina dei sottosegretari, che non lo ha visto protagonista, Maurizio Lupi, ex assessore di Albertini, potrebbe ritentare l'assalto a una candidatura sotto la Madonnina.

