Comunali, Socialisti ripartono dai manifesti: affissioni con garofano in città

Prende corpo, anche sui manifesti, il progetto dei Socialisti di Milano che puntano a presentarsi alle prossime elezioni comunali con un proprio candidato. In questi giorni - spiega Mianews - e' iniziata una campagna di affissioni per rilanciare la visione e i valori socialisti a Milano perché "La rete, i Social, sono strumenti ormai imprescindibili per comunicare e informare. Ma la forza e la bellezza del manifesto politico resta tutta, anzi aumenta. In questi giorni il Garofano Rosso di noi Socialisti è di nuovo per le strade di Milano", scrivono in un post i Socialisti di Milano.