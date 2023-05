Comunali, Sorte: "Forza Italia tiene, soddisfatti dei risultati in Lombardia"

"Sono soddisfatto dei risultati delle elezioni amministrative: in Lombardia Forza Italia tiene e ha ottenuto vittorie significative". Lo scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro in Lombardia.

Sorte: "A Carate Brianza abbiamo registrato il miglior risultato in Italia tra i comuni sopra i 15.000 abitanti, raggiungendo il 19,93%"

"A Carate Brianza - prosegue - abbiamo registrato il miglior risultato in Italia tra i comuni sopra i 15.000 abitanti, raggiungendo il 19,93%. Gli elettori hanno premiato il nostro buon governo dandoci nuovamente fiducia e confermando il sindaco Luca Veggian. Per quanto riguarda i comuni sotto i 15.000 abitanti, i nostri sindaci sono stati riconfermati a Mapello e Cerro Maggiore, e abbiamo ottenuto una vittoria straordinaria e storica a Macherio. Ringrazio tutti i nostri candidati che in queste settimane hanno lavorato senza sosta, incontrando i cittadini, ascoltandone le esigenze e convincendoli con il nostro programma e le nostre idee", conclude.