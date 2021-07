Comunali, Tajani: a Milano problema piste ciclabili e sicurezza



"A Milano c'è stata una gestione non certamente positiva ad esempio sulle piste ciclabili, c'è il problema della sicurezza, bisogna fare di più perché Milano è la capitale economica del paese e merita un rilancio". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, a Milano per la presentazione del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo.



"Il centrodestra - ha detto - si candida a governare le grandi città del nostro Paese, vogliamo vincere e abbiamo scelto dei candidati che provengono dal mondo civico come qui a Milano. Non è solo un importante pediatra ma anche un uomo che ha dimostrato durante la crisi sanitaria di mettersi a disposizione". "Saremo in prima linea - ha concluso - in questa campagna elettorale con una squadra competitiva.