Comune di Milano, Racca la più ricca. Secondo Conte, stabile Sala

Riconquista il podio della classifica di politico piu' ricco del Comune di Milano Annarosa Racca. Tra redditi, case e una imbarcazione, la presidente di Federfarma Lombardia e consigliera comunale del Carroccio dichiara, nel 2022, riferito all'anno di imposta 2021, un totale imponibile pari a 824.239, ovvero quasi 100 mila euro in piu' dell'anno precedente.

Segue l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte, che nel 2022 si era posizionato quarto dietro il consigliere Manfredi Palmeri

Segue l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte, che nel 2022 si era posizionato quarto dietro il consigliere Manfredi Palmeri, mentre nella dichiarazione dei redditi pubblicata lo scorso 17 marzo sul sito del Comune dichiara 270.029, poco piu' dei 257.623 del 2020. Il capogruppo della lista Moratti in consiglio regionale, invece, che intanto mantiene l'incarico a Palazzo Marino, rimane saldo al suo terzo posto con 262.588, qualcosa in meno rispetto ai 263.006 euro del 2020.

La situazione reddituale del sindaco Giuseppe Sala non cambia di molto nel 2021: 110.592 euro

A uscire dalla classifica è Vittorio Feltri. Il direttore editoriale di Libero, che l'anno scorso aveva sorpreso tutti guadagnando l'oro di politico piu' ricco, nel frattempo si e' dimesso dall'incarico di consigliere (ruolo che attualmente ricopre, sempre per Fratelli d'Italia ma in Regione Lombardia). La situazione reddituale del sindaco Giuseppe Sala non cambia di molto nel 2021: 110.592 euro, a cui si aggiunge la casa di Zoagli; ammontava a 110.396 euro il suo imponibile