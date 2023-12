Comune di Milano, Tari online per i professionisti

Il Comune di Milano ha attivato un nuovo servizio online per le dichiarazioni Tari delle utenze non domestiche. Imprese e professionisti possono registrare l'inizio, la variazione o la cessazione di occupazione di un immobile compilando un semplice form sul sito del Comune di Milano. La procedura semplificata per le dichiarazioni della tassa sui rifiuti, che e' gia' attiva per le utenze domestiche attraverso l'uso di Spid o Cie, e' ora a disposizione anche dei soggetti iscritti al registro di InfoCamere tramite l'uso dell'ID Azienda assegnato dal Comune di Milano.

Vi si puo' accedere da QUESTA PAGINA, dove si possono consultare anche tutte le informazioni per gestire online i rapporti con l'Amministrazione comunale attraverso i servizi interattivi del portale.

Conte e Pavone: "Facilitare gli adempimenti dei contribuenti con la transizione digitale"

"Facilitare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti - dichiarano l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte e la coordinatrice del Board per l'Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, Layla Pavone - e' un obiettivo che questa Amministrazione continua a perseguire e una delle strade con cui possiamo tradurre nella vita quotidiana di cittadini e imprese la sfida della transizione ecologica e digitale". Sono circa 50mila le aziende con sede a Milano iscritte ad InfoCamere potenzialmente interessate al servizio. Il Comune di Milano riceve oltre 180mila dichiarazioni all'anno fra nuove occupazioni, variazioni o cessazione degli immobili su un totale di quasi 780mila utenze fra domestiche e non domestiche.