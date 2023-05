Comune di Milano, Terzo polo: Radice subentra a Lisa Noja

Milano, Terzo polo: Radice subentra a Lisa Noja

Gianmaria Radice subentra a Lisa Noja in consiglio comunale a Milano. L'esponente del Terzo polo è infatti ora consigliere regionale. Così Radice, che spiega: "Questo avviene perché nelle elezioni comunali del 5 ottobre 2021 raccolsi un numero inaspettato di preferenze, di cui ringrazio ancora, che mi posizionarono come primo dei non eletti. Lisa Noja che è una grande persona ed una Politica con la P maiuscola ha deciso di concentrarsi sul suo lavoro in Regione Lombardia. Per lei provo grande stima ed amicizia. La ringrazio per la generosità (nulla la obbligava in tal senso) e mi sento privilegiato nel beneficiare della sua “intelligenza”. Poter condividere tempo e spazio con delle “intelligenze” è una fonte di grande arricchimento. Cercherò di non farla rimpiangere, non sarà semplice, forse sarà impossibile. Dove non arriverò con il cervello cercherò di arrivarci con il cuore".

Radice ringrazia i suoi sostenitori

Radice si rivolge quindi ai suoi sostenitori: "Sono in ascolto e se avete dei consigli o delle istanze, non esitate a contattarmi. Vi prometto una risposta e/o un aiuto nei limiti ovviamente delle mie possibilità. Non vedo l’ora di cominciare il lavoro in Consiglio Comunale con Giulia Pastorella e con Carmine Pacente. Li ringrazio in anticipo per la pazienza che dovranno avere con me sia perché sono un novellino e sia perché quando mi impegno posso essere un po’ “rompiballe”. Saluto la Presidenza del Consiglio Comunale tutte le nuove colleghe ed i nuovi colleghi. Saluto il Sindaco e la Giunta ed in particolare Alessia Cappello mia compagna di partito con cui continueremo a lavorare a stretto contatto. Saluto tutti i Consiglieri Municipali del nostro gruppo dei “Riformisti” con cui lavoreremo fianco a fianco. Ringrazio Ada Lucia De Cesaris, Roberto Cociancich ed ancora Alessia Capello, che mi chiesero per primi di candidarmi e che mi convinsero a superare ogni riluttanza. Un ringraziamento e loro sanno perchè a Gabriele, Mattia e Diego. Last but not least, ringrazio tutti i coordinatori municipali gli attivisti e i dirigenti Milanesi, Regionali e Nazionali di Italia Viva che mi hanno sempre appoggiato. Ringrazio amiche ed amici che mi hanno supportato in questi mesi. Un grande ringraziamento va mia moglie Paola che non ha mai lesinato utili consigli e mi ha supportato e pure sopportato. Un ringraziamento a mia suocera Daisy grande sostenitrice. Un grazie alla mia famiglia".

Radice: "La politica è sempre stata la mia passione"

Radice conclude: "La politica è sempre stata una mia passione ed ora a quasi 62 anni posso dare il mio contributo fattivo alla città e a tutti i Milanesi. Permettetemi infine di dedicare questo incarico a mio padre Raffaele (detto Tino) che nacque a Milano all’Isola, in via Jacopo dal Verme. Dovette lasciare Milano a soli 18 anni. Lui amava Milano e quando aveva un giorno libero (raramente) prendeva e arrivava nella sua città natale, anche solo per andare al cinema allo spettacolo della mattina. Da Lui socialista autonomista ho ereditato, l’amore per la Politica, il Panettone, Enzo Jannacci, e l’Inter. Grazie di nuovo a tutti gli amici i conoscenti e non conoscenti che hanno scritto il mio cognome nell’Ottobre del 2021. 722 grazie a tutti loro. Io ci sono contate su di me"