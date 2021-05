Comune di Milano, tre assessori traslocano al Corvetto

Tre assessori al Corvetto. Marco Granelli, Pierfrancesco Maran e Gabriele Rabaiotti si ritrovano nei nuovi uffici di via Sile. Il ‘trasloco’ è avvenuto un paio di mesi fa per l’assessore all’Urbanistica Maran, che ha già lasciato gli uffici di via Bernina, mentre per Granelli (Lavori pubblici e Mobilità) è oggi il primo giorno nei nuovi spazi al Corvetto, all’interno di un edificio di 28mila mq, inaugurato a fine marzo dal sindaco Giuseppe Sala. Nel quartiere della periferia sud-est di Milano è arrivato nei giorni scorsi anche Gabriele Rabaiotti (Casa e Politiche sociali). Granelli lascia quindi gli uffici centrali di piazza Beccaria, mentre Rabaiotti si sposta per le Politiche sociali da largo Treves (per la Casa, gli uffici sono ancora in via Larga) verso il Corvetto. Con il passaggio degli assessori dagli uffici centrali a quelli di via Sile, quindi, prosegue la decentralizzazione delle attività del Comune. Già insediato, di buon'ora, l’assessore Granelli che posta una foto sui social: “E da oggi in Corvetto, nuovo ufficio. Bello. Ci ha accolto una giornata di pioggia e poco primaverile, ma va bene lo stesso”. Le altre sedi comunali decentrate in via di apertura sono in Principe Eugenio 53 e via Durando 38/A.