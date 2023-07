Comune di Milano: variazione da cento milioni per tpl, welfare e cultura

Oltre cento milioni di maggiori spese verranno finanziati dal Comune di Milano attraverso la variazione di Bilancio: 25 milioni serviranno per il trasporto pubblico locale, 15 milioni sono per il Welfare, 5 milioni per l’Educazione e altrettanti per la Cultura. Lo prevede la delibera di assestamento, presentata venerdì ai consiglieri comunali dall’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte.

Rincari energetici , rialzo dei tassi di interesse e del canone di M4

“Nel bilancio di previsione – spiega Conte – siamo stati costretti a una ricomposizione della spesa corrente per circa 100 milioni a causa dei rincari energetici, del rialzo dei tassi di interesse e del canone di M4. Grazie a una gestione dinamica dei conti, ad una amministrazione attenta del debito, al monitoraggio costante delle entrate e all’efficientamento della spesa riusciamo a garantire tutti i servizi necessari alla città. Nonostante il difficile contesto macroeconomico, con questa manovra tutte le Direzioni tornano ad avere il budget in linea con il consuntivo 2022”.

Variazione per garantire la spesa relativa a tpl, polizia locale, politiche sociali

La variazione di Bilancio, che passerà ora la vaglio dell’Aula per essere approvata entro il 31 luglio, comporta adeguamenti in aumento degli stanziamenti di spesa per complessivi 104,6 milioni, necessari per integrare principalmente la spesa relativa al trasporto pubblico locale, alle politiche sociali, alla polizia locale (8,5 milioni in più), al personale (6,34 milioni), ai Municipi (2,43 milioni). Relativamente al Welfare, 10,6 milioni vengono destinati alle rette di ricovero per minori e anziani, 1,65 milioni per l’assistenza domiciliare per gli anziani, 2,6 milioni per i servizi residenziali per i disabili. Alla Direzione Giovani e sport sono destinati 4,9 milioni per contributi ad associazioni e imprese e 1,7 milioni per contributi all’attività sportiva e agli eventi.