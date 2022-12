Comune Milano e Regione Lombardia: 1,3 milioni per i laboratori Capac

Comune di Milano e Regione Lombardia metteranno a disposizione circa 1,3 milioni di euro per ristrutturare e riqualificare i laboratori didattici della scuola Capac Politecnico del Commercio e del Turismo, ente formativo di riferimento di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Lombardia, a Quarto Oggiaro.

La scuola di via Amoretti potrà così attuare gli interventi per migliorare e accrescere la formazione al lavoro in un`area della periferia milanese con particolari condizioni di fragilità economica e sociale. Lo stanziamento è previsto dall`accordo finalizzato a realizzare il progetto "Quarto Viva" deliberato da Comune di Milano e Regione Lombardia.

Buongiardino (Capac): "Formazione fortemente orientata al lavoro"

"Nella scuola di via Amoretti - spiega Simonpaolo Buongiardino, presidente del Capac - ogni giorno 270 giovani della fascia d`età 13-19 anni studiano e si applicano per conseguire un diploma o una qualifica professionale. Con una formazione pratica fortemente orientata al lavoro che si avvale della partnership di oltre 200 aziende del territorio".

Cappello (Comune Milano): "Progetto a contrasto della dispersione scolastica"

"Un accordo importante - commenta l`assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano Alessia Cappello - cui il Comune aderisce con convinzione, che ha l`obiettivo di migliorare la qualità della didattica e della formazione professionale, rafforzare il collegamento tra scuola e lavoro e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica".

Bolognini (Regione Lombardia): "Progetto che migliora la vita degli studenti"

Per l`assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini "questo progetto permetterà di migliorare la vita degli studenti arricchendo l`offerta formativa a loro dedicata e consentirà di dare risposte ai cittadini rispetto ai bisogni di formazione, lavoro e inclusione".