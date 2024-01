"Comunica, è gratis", i "segreti" di Gian Luigi Sarzano nel suo nuovo libro

Comunicare con successo: l’importanza di esprimersi con autenticità

La comunicazione, spesso sottovalutata, è la chiave per costruire relazioni significative e prosperare nella vita personale e professionale. Gian Luigi Sarzano, rinomato coach in comunicazione, rivela che la competenza comunicativa non è un dono innato, ma piuttosto una capacità che può essere coltivata con consapevolezza e pratica. Sarzano sottolinea l'importanza di ascoltare se stessi e gli altri come fondamentale per una comunicazione efficace. La consapevolezza di sé e degli altri diventa la linfa vitale che alimenta una connessione autentica, permettendo di trasmettere emozioni, sentimenti e idee nel modo più adeguato. La sua esperienza come coach, laureato in "Scienze dell'educazione e della formazione" e imprenditore, conferisce a Sarzano una prospettiva unica. Specializzato in diverse aree, dalla programmazione neuro-linguistica al public speaking, il suo approccio è basato sull'autenticità, incoraggiando a pensare con sincerità e ad esprimersi nei modi più opportuni in base alle situazioni e alle persone coinvolte.

Diffusione di una cultura della buona comunicazione.

Il secondo libro di Sarzano, "Comunica, è gratis", è un ulteriore passo verso la diffusione di una cultura della buona comunicazione. Con la prefazione di Alfonso Signorini, il libro offre le chiavi della comunicazione efficace e consapevole per migliorare la vita e ottenere successo. La trasversalità degli argomenti trattati nel libro lo distinguono come un punto di analisi nel campo della comunicazione. Sarzano come autore e volto della rubrica tv "ma si prendila così", e con la sua presenza su diverse piattaforme mediatiche, contribuisce a diffondere una cultura della comunicazione etica e consapevole. Inoltre non si limita a condividere la sua esperienza solo con il pubblico, ma estende la sua consulenza a aziende leader, sportivi e personaggi. Attraverso collaborazioni con laboratori formativi del wellness e dello sport, dimostra un impegno tangibile verso iniziative di valore sociale.

L'appuntamento è mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 18 presso Mondadori Duomo, con la presentazione moderata da Valentina Menassi e la partecipazione di Nina Zilli. Sarà un'occasione per approfondire le lezioni di comunicazione di Sarzano e scoprire il valore dell'autenticità nelle relazioni personali e professionali.