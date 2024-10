Da Firenze a Palermo, passando per Milano: con Rainbow Consulting l’energia del futuro

Il mercato dell'energia e delle assicurazioni sta diventando sempre più complesso, rendendo difficile per aziende e privati prendere decisioni consapevoli e vantaggiose. L’offerta di energia, ad esempio, si è ampliata notevolmente con l'ingresso di nuovi operatori e una crescente attenzione verso le fonti rinnovabili, tariffe flessibili, contratti con bonus o sconti, e strumenti di gestione dei consumi tramite app o piattaforme digitali. Tuttavia, dietro queste proposte spesso si nascondono tecnicismi e clausole poco chiare, rendendo necessaria un'attenta lettura dei contratti per evitare spese impreviste. Anche nel settore assicurativo la varietà di polizze disponibili può rendere complicato orientarsi.

Ottimizzare la spesa e promuovere consumi sostenibili

Ma come districarsi in questo scenario? Alessandro Maria Sani - Ceo e fondatore di Rainbow Consulting - spiega come supportare i clienti: "Offriamo alle aziende una consulenza specializzata per le loro necessità energetiche, analizzando nel dettaglio i consumi, individuando inefficienze e proponendo soluzioni su misura per ridurre i costi operativi. In questo modo sviluppiamo strategie per ottimizzare la spesa e promuovere pratiche di consumo più sostenibili."

Soluzioni energetiche innovative

Nel 2023, Rainbow Consulting ha aperto nuove sedi da Nord a Sud: "Il 2024 è per noi l'anno della conferma, della stabilizzazione e di una crescita più capillare sul territorio. Siamo un'azienda giovane ma in continuo sviluppo. Credo che la nostra forza risieda nella formazione costante di un gruppo eterogeneo, unito non solo professionalmente ma anche emotivamente. Abbiamo anche fondato RET - Rainbow Eco Transition, specializzata nella produzione e installazione di pannelli solari e fotovoltaici, per case, aziende e industrie. La nostra missione è promuovere la transizione ecologica, offrendo soluzioni energetiche innovative che ottimizzino l'efficienza e riducano l'impatto ambientale, con un servizio completo dalla consulenza all'installazione."

Con Rainbow Consulting l’energia del futuro

Rainbow Consulting, con oltre 70 collaboratori distribuiti in 9 sedi, collabora con 30 compagnie, sia attraverso la propria rete commerciale sia permettendo ad altre aziende di utilizzare i suoi servizi e prodotti. L’obiettivo è chiudere il 2024 con un fatturato di 2,5 milioni di euro, un incremento del 400% rispetto all'anno precedente. "Per il 2025 - conclude Sani - l'idea è creare una holding del Gruppo Rainbow, coinvolgendo altri professionisti per raggiungere 150 collaboratori in tutta Italia e puntare a un fatturato di 10 milioni di euro, anche grazie alla fondazione di una nuova società assicurativa rivolta alle famiglie."