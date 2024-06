Con Trenord a Fiera Milano live: treni straordinari per i concerti

Con Trenord a Fiera Milano Live: il treno è uno dei mezzi per raggiungere i concerti che si tengono a Fiera Milano (Rho) fino al 16 luglio. In aggiunta alle corse previste da orario, l’azienda ferroviaria aggiungerà treni straordinari notturni per il rientro a Milano, Treviglio, Varese in quattro date della manifestazione: i concerti di Salmo&Noyz il 15 giugno, Gigi D’Agostino il 21 giugno, Paul Kalkbrenner il 22 giugno e Geolier il 6 luglio.

Sarà possibile viaggiare sulle corse straordinarie con un biglietto dedicato che prevede il viaggio di andata su uno dei treni da orario diretti alla stazione di Rho Fiera Milano e il rientro su uno dei collegamenti aggiuntivi notturni. Acquistabile solo online al costo di dieci euro, il ticket deve essere utilizzato nel giorno del concerto corrispondente e non richiede convalida.

È possibile andare in treno anche alle altre date di Fiera Milano Live; gli orari delle corse sono disponibili su trenord.it e App Trenord.

I treni speciali per quattro date di Fiera Milano Live

Per ciascuna delle quattro date del 15, 21, 22 giugno e 6 luglio Trenord prevedrà corse notturne straordinarie per il rientro, a fine concerto: verso Varese e verso Milano e Treviglio. Gli orari delle corse varieranno sulla base della durata prevista per gli eventi.

Su trenord.it e App sono disponibili i dettagli sul potenziamento per il concerto di Salmo & Noyz: saranno effettuate due corse straordinarie, per cui è già possibile acquistare i biglietti. Di seguito gli orari dei treni:

94059: Rho Fiera Milano 0.15-Treviglio 1.24

94060: Rho Fiera Milano 0.13-Varese 1.13

La corsa in direzione Treviglio fermerà nelle stazioni milanesi del Passante ferroviario (Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria, Forlanini), Segrate, Pioltello, Vignate, Melzo, Pozzuolo, Trecella, Cassano d’Adda.

La corsa per Varese effettuerà fermata a Rho, Vanzago, Parabiago, Canegrate, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Cavaria, Albizzate, Castronno, Gazzada.

I dettagli sul servizio straordinario sono disponibili a QUESTO LINK. Su questa pagina verranno pubblicate le informazioni sul potenziamento previsto per le prossime date.

In treno a Fiera Milano (Rho)

Per raggiungere Fiera Milano (Rho), è possibile utilizzare le linee suburbane S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, S11 Chiasso-Como-Milano-Rho (eccetto il sabato e nei festivi) e le linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino. Inoltre, da Milano Centrale si arriva alla stazione di Rho Fiera Milano direttamente, sui treni della linea Milano-Domodossola.

Per tutte le sere di Fiera Milano Live, gli ultimi collegamenti previsti da orario in partenza dalla stazione di Rho Fiera Milano sono tre corse suburbane verso Milano Porta Garibaldi, con fermata anche a Milano Certosa e Milano Villapizzone, e una diretta a Gallarate, che ferma anche a Rho, Vanzago Pogliano, Parabiago, Canegrate, Legnano, Busto Arsizio.

Gli orari delle corse sono:

S5 24583 Rho Fiera Milano 23.11-Milano Porta Garibaldi 23.31

S6 24683 Rho Fiera Milano 23.26-Milano Porta Garibaldi 23.46

S6 24685 Rho Fiera Milano 23.56-Milano Porta Garibaldi 0.16

S5 24580 Rho Fiera Milano 23.17-Gallarate 23.50