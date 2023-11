Con Ultima Generazione c’è sempre una mano troppo leggera. Il commento

Con Ultima Generazione c’è sempre una mano troppo leggera

C'è altro da dire su Ultima Generazione? No. Questi cretini hanno imbrattato anche l'arco della Pace con una vernice che non è lavabile. Ora, oggi io vorrei esprimere la mia pacatissima opinione. Perché quando i ragazzi vanno in manifestazione la polizia, in tenuta antisommossa, se deve - per questioni di ordine pubblico - li manganella, e invece questi idioti non si può bloccarli per evitare che imbrattino e danneggino patrimonio collettivo di inestimabile valore? Perché dobbiamo lasciare che facciano quel che vogliono solo perché protestano per l'emergenza climatica, cosa anche giustissima? Ma secondo voi i ragazzi che manifestano in piazza lo fanno per cose sbagliate o per cose giuste? Lo fanno per la pace nel mondo, ad esempio. Poi sì, ci sono facinorosi che iniziano a spaccare tutto, e allora interviene la polizia. Sia ben chiaro: io non giustifico mai la violenza. Ma non voglio mai sottomettermi alla violenza. Quindi se uno inizia a devastare la città, è giusto che sia fermato perché la città è di tutti ma proprio perché è di tutti nessuno si può permettere di farle del male. E allora, se la polizia ferma a manganellate chi prova a distruggere, perché non ferma in modo anche assai più rude anche questi di Ultima Generazione? Non è che forse ci sono due pesi e due misure? Non è che non lo fanno perché rischiano di essere messi nel mirino di chi - sotto sotto - in fondo li giustifica?