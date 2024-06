Concerti nei quartieri Aler Milano: musica classica in Gratosoglio con Regione

Dopo l’esordio di Bergamo a inizio mese, il nuovo appuntamento è si è svolto sabato 15 giugno al quartiere Gratosoglio di Milano, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Madre della Chiesa che ha ospitato Musiche dal Mondo con un concerto pomeridiano, a cura dell’Orchestra de I Piccoli Pomeriggi Musicali, dedicato ai più giovani e alle famiglie, e un concerto serale dell’Orchestra i Pomeriggi Musicali, per offrire un’esperienza culturale unica, coinvolgendo la cittadinanza e avvicinando tra loro le persone attraverso la bellezza e il potere comunicativo della musica. All'evento erano presenti l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, l'assessore alla Casa, Paolo Franco, e il consigliere di amministrazione dei Pomeriggi Musicali, Alfonso Di Rosa.

Caruso: "La cultura deve uscire dagli spazi che si associano tradizionalmente ad essa"

“La cultura per essere apprezzata e fruita non solo dagli appassionati – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - deve uscire dagli spazi che tradizionalmente si associano ad essa. E proprio questo dialogo aperto con le città lombarde rappresenta nel modo migliore uno dei punti fermi del modo d’agire di Regione. L’iniziativa ha tra i propri obiettivi il contrasto al disagio sociale, arrivando a raggiungere le periferie e contesti insoliti per uno spettacolo di musica classica. Un modo più incisivo per raggiungere potenziali spettatori che, ci auguriamo, diventino anche protagonisti delle scene teatrali. Dentro e fuori i teatri”.

Franco: "Al lavoro per rendere i quartieri Aler anche luoghi di condivisione"

“Per migliorare i servizi abitativi lombardi ci sono diverse strade e intendo percorrerle tutte – afferma l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco - come promesso quando ho varato ‘Missione Lombardia’. Se da un lato quindi lavoriamo per ammodernare gli appartamenti, snellire le procedure di assegnazione e ristrutturare interi caseggiati, dall’altro vogliamo che i quartieri Aler siano luoghi di condivisione, sicuri e con tutti i servizi necessari. Anche la cultura fa parte di questo percorso, perché crea aggregazione, inclusione e condivisione di spazi e di emozioni. Non devono più esserci zone-ghetto, ma luoghi in cui le persone interagiscono tra loro e con le istituzioni con l’obiettivo di infondere il valore del bene comune”.

L’iniziativa, sperimentale, porta la musica classica in luoghi non tradizionali, per coinvolgere, avvicinare, affascinare i residenti con la musica dei grandi compositori. I quartieri delle periferie diventano agorà, si trasformano in sale da concerto, luoghi di socialità e di condivisione, dove la musica può esprimere il suo meraviglioso linguaggio universale e la sua capacità di favorire aggregazione e partecipazione pubblica.

‘Luoghi Insoliti, Spettacoli Straordinari. Quartieri in Concerto’ è promossa da Regione Lombardia in collaborazione con le Aler (Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale) di Milano, Bergamo e Varese e le Fondazioni I Pomeriggi Musicali, Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala.