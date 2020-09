Concerto della Scala in Duomo, Sala: "Milano verso nuova normalità"

"E' il momento di trovare tutti insieme la via nuova per portare Milano verso una nuova normalita'". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, lo ha detto in un breve saluto prima del concerto della Filarmonica della Scala in piazza del Duomo tenutosi ieri sera, il primo dopo il lockdown, chiamando a raccolta tutte le grandi istituzioni milanesi, come la Scala. "Tutti siamo proiettati su quello che succedera' a scuola, al lavoro. Io - ha sottolineato - credo fortemente al pensiero e all'azione collettiva, oggi piu' che mai serve l'azione di tutti". Una sorta di invito che la platea ha accolto applaudendo. La voglia di ricominciare c'e' ma anche tanta prudenza, giusta. "E' quanto mai importante che si trovi la formula per ripartire, per portare Milano in un futuro che non sia negazione del passato ma una evoluzione. Le coscienze collettive, le persone ce lo chiedono" ha aggiunto ricordando che nei secoli Milano ha costruito il suo futuro credendo nella cultura, nella competenza e nella conoscenza. Non sono dichiara di principi ma e' quello che stiamo facendo". Esempi recenti sono il tribunale dei brevetti a Milano E' il museo della resistenza che sara' realizzato ai bastioni di porta volta . "Se la citta' e' medaglia d'oro della resistenza - ha osservato - non finisce li', ma e' un valore che si porta appresso. E' la conferma di un credo".