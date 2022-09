Concerto di Jovanotti a Bresso, stop alla vendita di superalcolici

Stop alla vendita di superalcolici per la tappa finale del Jova Beach party in programma sabato prossimo, 10 settembre, a Bresso, in provincia di Milano. Lo ha stabilito il prefetto di Milano, Renato Saccone, considerando anche le numerose riunioni che, dallo scorso mese di maggio, si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura per affrontare i temi della mobilità e di sicurezza legati all'evento.

Vietate bevande di gradazione superiore ai 9,5 gradi

Il prefetto vietato la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore ai 9,5 gradi, sia in forma fissa sia ambulante. Il divieto riguarda anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 00.01 del 10 settembre 2022 alle ore 7.00 dell’ 11 settembre 2022, nella zona circostante l’aeroporto, delimitata secondo quanto previsto dal decreto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi pubblici (bar, ristoranti per il servizio al tavolo.