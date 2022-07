Conclusa la nuova edizione di "MIND Education"

Milano 1 luglio 2022. Oltre novecento studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 250 delle scuole secondarie di secondo grado, oltre quindici progetti elaborati dalle Università di tutta Italia per le Call 4 Ideas sui temi centrali del distretto: la gestione e attivazione della fase temporanea Meanwhile solutions @MIND, ispirata al progetto europeo T – factor, e lo sfruttamento delle tecnologie digitali e dei Big data in ambito sanitario per migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Complessivamente dal 2018 MIND Education ha coinvolti oltre 7.000 studenti.

I numeri della quinta edizione di MIND

EducationQuesti i numeri della quinta edizione di MIND Education, il programma diformazione legato allo sviluppo del Milano Innovation District che si è chiuso oggi, dopo una lunga serie di incontri e iniziative che hanno caratterizzato tutto l’annoscolastico.Il progetto MIND Education, promosso e realizzato da Arexpo, Lendlease,Fondazione Triulza, Fondazione Human Technopole, IRCCS Galeazzi, Università Statale di Milano e che in questa edizione ha visto la partecipazione delle aziende di Federated Innovation@MIND area Life Sciences & Healthcare - ove cooperano primarie imprese del settore quali Accenture, AstraZeneca, Be Whiz | Beside you Group, Bio4Dreams, Bracco, Life Science District, Nippon Gases Italia, Novartis, Stevanato Group, Synlab e Roche.

Presentato il percorso di questa edizione a partire dal concorso «A City in Mind. Il Parco del Cibo e della Salute»

Durante l’evento, trasmesso in streaming sui canali Facebook e YouTube di MIND, i promotori e gli studenti hanno raccontato il percorso di questa edizione a partire dal concorso «A City in Mind. Il Parco del Cibo e della Salute» in cui è stato chiesto ai ragazzi e alle ragazze di ideare e proporre attività temporanee da svolgere nel Parco con l'obiettivo di rendere il Parco del Cibo e della Salute di Mind vivo, partecipato e accogliente.Importanza delle competenze trasversali nella ricerca e innovazioneGrazie alla collaborazione con L’Uffcio Scolastico Regionale, gli studenti delle scuole superiori hanno visitato MIND e il Joint Research Center della Commissione Europea di Ispra con talk e laboratori interattivi per conoscere queste due eccellenze del territorio; le tematiche sono state focalizzate sull’importanza delle competenze trasversali nella ricerca e innovazione e sull’orientamento delle scelte future degli studenti sia dal punto di vista formativo che professionale.

I premiati delle call 4 Ideas

Per le Call 4 Ideas, premi per un valore complessivo ventimila euro. Sono stati sei i progetti premiati da Ilaria Mariani (Arexpo), Tito Bassani (IRCCS Galeazzi), Emanuele Diangelantonio (Human Technopole) e Marco Venturelli di Federated Innovation@MIND area Life Sciences & Healthcare, elaborati da studenti provenienti dall’Università Statale di Milano, dalla LIUC di Castellanza, dal Politecnico di Milano, dall’Università del Piemonte Orientale, dall’Università di Padova, Università di Parma e dallo IEED di Torino.