Concorsi truccati all'Università, chiesto il rinvio a giudizio per Galli

Concorsi truccati all'Università di Milano, chiesto il rinvio a giudizio per Galli

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Massimo Galli, finito indagato nell'inchiesta sulla presunta concorsopoli dell'Universita' degli Studi di Milano. Nell'istanza firmata dai pm Carlo Scalas e Eugenia Bianca Maria Baj Macario con il visto dell'aggiunto Maurizio Romanelli, all'ex primario dell'ospedale Sacco viene contestato di aver condizionato solo un concorso, ovvero la selezione per il posto da professore associato alla Statale per favorire Agostino Riva, poi risultato vincitore. L'infettivologo deve rispondere delle ipotesi di reato di turbativa e falso.