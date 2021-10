Concorsi universitari truccati: indagato Galli a Milano



L'infettivologo Massimo Galli risulta indagato per turbata liberta' degli incanti e falso ideologico dalla Procura di Milano in un'inchiesta del Nas dei Carabinieri su concorsi universitari di medicina ritenuti truccati all'Universita' degli Studi di Milano. Oltre al direttore del reparto Malattie Invettive 3 dell'ospedale Sacco di Milano sono iscritti nel registro degli indagati alcuni docenti di altri atenei componimenti delle commissioni giudicatrici.



L'indagine avviata nel marzo 2018, su segnalazione di irregolarita' nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso alla facolta' di medicina ed odontoiatria della Statale, riguarda piu' episodi di condizionamento delle assunzioni pubbliche di docenti ordinari ed associati, ma anche di assistenti e dirigenti ospedalieri. In particolare, stando ai riscontri dei militari dell'Arma, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Carlo Scalas e Luigi Furno, i 33 indagati, tra cui 24 docenti universitari di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo, avrebbero favorito specifici candidati tramite la preventiva "profilazione" dei bandi di concorso sul prescelto da far assumere, ed anche grazie alla puntuale scelta di compiacenti membri delle commissioni concorsuali. (