Concorso truccato: assolto il sindaco di Corbetta: mesi di fango

E' stato assolto con formula piena il sindaco di Corbetta (Milano) Marco Ballarini a processo per abuso d'ufficio e turbativa d'asta in merito alla procedura nell'autunno 2018 per la nomina di Lia Vismara come comandante dei vigili del comune dell'Ovest milanese. Lo ha deciso il gup Angela Minerva rigettando la richiesta di condanna a una pena di due anni avanzati dalla procura di Milano. E' stata scagionata anche la stessa Vismara imputata in concorso con Ballarini solo in relazione alla seconda ipotesi di reato. Entrambi erano difesi dall'avvocato Roberto Grittini.

Concorso truccato: assolto il sindaco: il fatto non sussiste

"Oggi il tribunale di Milano mi ha assolto perche' 'il fatto non sussiste. Assolto da ogni accusa messa in piedi negli ultimi quattro anni dai miei detrattori, con l'unico scopo di infangarmi, denigrarmi, e cercare di danneggiarmi politicamente e di distruggermi con mezzi meschini e vergognosi". Cosi' il sindaco di Corbetta(Milano), Marco Ballarini, ha commentato sui suoi profili social l'esito del processo in cui era imputato per abuso di ufficio e turbativa d'asta in relazione alla procedura indetta nel 2108 per nominare il comandante della polizia locale del comune dell'hinterland occidentale del capoluogo lombardo. "Io sono fiera di aver operato sempre e solo per il bene di Corbetta, e per questo ne ero orgoglioso e andavo sempre in giro a testa alta nonostante il fango scagliatomi addosso da chi voleva la mia testa su un piatto d'argento: ora, invece, queste persone resteranno a digiuno - ha aggiunto - Ora con maggior serenita ' e maggior forza andiamo avanti tutti insieme per il bene comune del nostro territorio. Ed io, al vostro fianco, continuero' a camminare a testa alta".