Concorsopoli: il virologo Galli rinviato a giudizio a Milano

Il professore Massimo Galli, ex primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, è stato rinviato a giudizio dal gup di Milano per la presunta concorsopoli che lo vedeva indagato. Il professore "questa mattina ha reso dichiarazioni spontanee in cui ha ribadito di aver agito correttamente", ha spiegato a LaPresse uno dei suoi difensori, l'avvocato Giacomo Gualtieri. Le accuse a suo carico sono di turbativa d'asta, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico: il processo inizierà il 13 dicembre davanti alla X sezione penale. Al centro del procedimento le presunte pressioni di Galli nella nomina di docenti all'Università Statale di Milano.