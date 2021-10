Condanna per caporalato su rider, 440mila euro a fattorini

È stata pronunciata a Milano una prima sentenza di condanna per caporalato relativa all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro dei ciclo-fattorini del servizio Uber Eats. Il gup Teresa De Pascale ha inflitto una pena al termine del giudizio abbreviato di 3 anni e 8 mesi e il pagamento di una multa di 30 mila euro a Giuseppe Moltini, amministratore della società di intermediazione Flash Road City.

Il giudice ha convertito il sequestro conservativo da circa 500 mila euro nei confronti di Moltini condannandolo al pagamento di una provvisionale di 10mila euro in favore dei 44 rider costituitisi parti civili e di 20mila euro per la Cgil-Camera del lavoro di Milano.

Lo scorso luglio il gup di Milano Teresa De Pascale aveva rinviato a giudizio Gloria Bresciani, manager (sospesa) di Uber Italy, anche lei coimputata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ambito dell'inchiesta del pm Paolo Storari avviata nel maggio 2020. Bresciani, difesa dall'avvocato Domenico Aiello, comparira' lunedi' prossimo ottobre davanti alla nona sezione penale del tribunale. Sempre nella stessa udienza del 5 luglio il giudice aveva ratificato i patteggiamenti degli amministratori di fatto e diritto delle societa' d'intermediazione Flash Road City e Frc srl Leonardo Moltini, figlio di Giuseppe, (due anni con pena sospesa per sfruttamento del lavoro) e Danilo Donnini (tre anni per sfruttamento del lavoro e frode fiscale) e la contabile Miriam Gilardi (un anno e mezzo per favoreggiamento).

Oggi oltre a Giuseppe Moltini oggi sono stati condannati Giovanni Abbrancati (due anni) e Isidoro Taddeo (un anno, 6 mesi e 20 giorni) per il filone dell'indagine sull'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Lo scorso marzo era stata revocata dalla sezione misure di prevenzione del tribunale, presieduta dal giudice Fabio Roia, l'amministrazione giudiziaria nei confronti di Uber Italy, commissariata da fine maggio del 2020 su richiesta del pm Paolo Storari.