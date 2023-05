Confalonieri: "Berlusconi sta molto meglio, si prepara alla convention di FI"

Fedele Confalonieri ha aggiornato i cronisti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da ormai quasi un mese all'ospedale San Raffaele di Milano: "Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, non so se adesso lo lasceranno ma sta molto meglio". Confalonieri ha aggiunto: "Non so se gia' questa settimana" potrebbero dimettere il Cavaliere "perche' queste sono cose mediche pero' l'ho visto meglio quando sono stato da lui l'altro ieri" tanto che, assicura, "sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6 maggio. Sicuramente partecipera' anche lui non so se con un video o un messaggio".