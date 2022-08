Confcommercio Milano disponibile ad ospitare confronti diretti tra candidati

In vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre Confcommercio Milano, come già accaduto per l’elezione del Sindaco della Città, dà la propria disponibilità ad ospitare confronti diretti tra i candidati leader delle coalizioni nel rispetto della par condicio e in riferimento al territorio milanese e lombardo.

L’obiettivo - si legge in una nota - è quello di dare l’opportunità al sistema imprenditoriale che fa riferimento a Confcommercio Milano - cioè commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni - di conoscere meglio i programmi politici dei partiti che si preparano a governare l’Italia in un momento storico di particolari difficoltà.