Confesercenti in Regione Lombardia: "Le imprese sono stremate"

“È stato un incontro molto positivo, abbiamo trovato grande attenzione da parte del presidente Fontana e dell’assessore Guidesi sui temi che oggi Confesercenti sta portando sul tavolo della politica, ovvero: sostegni adeguati ed automatici, accelerazione della campagna vaccinale e liquidità per le imprese inquadrate in un piano di rilancio che sia di lungo termine”. Lo ha detto, al termine dell’incontro avvenuto intorno all’ora di pranzo con il governatore della Regione, Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, il presidente provinciale di Confesercenti, Andrea Painini.

Durante l’incontro i rappresentanti, come riporta Mianews, hanno parlato anche dell’ipotetico passaggio della Lombardia in zona arancione: “Ce lo auspichiamo tutti, anche Fontana spera in una Lombardia arancione ed è concorde con noi che questa situazione non può più essere tollerata perché ormai le imprese non ce la fanno più – ha sottolineato Painini -. La cosa più inquietante è che non si riesce a vedere la luce infondo al tunnel, quello che serve oggi sono i vaccini e la campagna stenta a decollare perché mancano le forniture. Ci sono troppe incertezze e questo crea frustrazione e rabbia che poi abbiamo visto sfociare in fatti già accaduti, ci vorrebbe un punto fermo per far tornare speranza alle imprese” ha concluso.

Il tema del colloquio, richiesto dalla categoria economica, si è incentrato sulle proposte che gli stessi esercenti stanno presentando in tutte le sedi istituzionali fino ad arrivare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un vero e proprio manifesto dal titolo più che significato 'Portiamo le imprese fuori dalla pandemia' che vuole indicare le azioni urgenti per far superare a tutto il settore la drammatica crisi in cui è precipitato con l'emergenza coronavirus.

Il presidente Fontana e l'assessore Guidesi hanno garantito a Confesercenti "un impegno costante e continuo di Regione Lombardia nei rapporti con il Governo centrale per arrivare al superamento delle attuali restrizioni con una programmazione delle riaperture degli esercizi utilizzando i protocolli decisi già tempo fa dal ministero della Salute". Fontana e Guidesi hanno altresì ribadito ai rappresentanti di Confesercenti "l'attenzione della Regione nei loro confronti anche attraverso le misure di natura economica che in questi mesi sono state adottate dalla Giunta soprattutto per venire incontro alle esigenze finanziarie di queste imprese", sottolineando infine che "l'unico vero strumento di sostegno rimane la ripresa delle attività stesse".