Confessa omicidio su scheda elettorale. Ma è un falso, denunciato

Si era autoaccusato di un omicidio mai commesso, e denunciando il fatto su una scheda elettorale alle scorse elezioni politiche.

La scheda fu trovata al momento dello spoglio nel seggio elettorale di Villasanta (MB)

Per questo la Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza ha denunciato per autocalunnia un 31enne di Villasanta. La scheda fu trovata al momento dello spoglio nel seggio elettorale di Villasanta (MB), e su di essa era stata ritrovata la scritta.

La scritta sulla scheda: "Per le forze dell’ordine, ho ammazzato un uomo e sepolto cantiere area nord date lui sepoltura cristiana vi prego"

“Per le forze dell’ordine, ho ammazzato un uomo e sepolto cantiere area nord date lui sepoltura cristiana vi prego”. Informata la Procura, sono stati disposti degli accertamenti ed una volta individuati gli oltre mille votanti del seggio elettorale in questione e selezionato un primo gruppo che potesse corrispondere da un lato al profilo dell’autore, effettuate complesse analisi grafologiche e digitali.

Sopralluogo anche con l'aiuto di un geologo ma non si è trovato nessun cadavere

Contestualmente, non potendosi escludere che quanto confessato sulla scheda corrispondesse al vero, una volta individuato il luogo indicato nel cantiere abbandonato in via Fieramosca di Villasanta, sono stati effettuate diverse ispezioni culminate anche in un articolato sopralluogo con l’intervento di un geologo.

Il 31enne ha spiegato il suo gesto unicamente con l’intenzione di sollevare un polverone mediatico in quanto deluso dalla politica

L’intervento ha escluso che in quell’area fosse stato sepolto un cadavere. Una volta inidviduato, il 31enne ha spiegato il suo gesto unicamente con l’intenzione di sollevare un polverone mediatico in quanto deluso dalla politica.