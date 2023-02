Confindustria butta fuori il presidente di Federlegno Feltrin. Inside

La decisione è del 15 febbraio. Dieci giorni. Eppure nessuno ne ha parlato, pare chiusa nelle segrete stanze. Secondo però quanto può riferire Affaritaliani.it Milano da fonti certe e qualificate, il collegio speciale dei Probiviri Confederali di Confindustria ha dichiarato decaduto dal consiglio generale di Confindustria il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin. Traduzione? FederlegnoArredo è l'associazione confindustriale che riunisce i produttori di mobili e legno, che di fatto organizza il Salone del Mobile che è stato presentato di recente. Il presidente di Federlegno è Claudio Feltrin, che siede nel consiglio generale di Confindustria. Che ha deciso di buttarlo fuori. Le motivazioni sono durissime. Secondo Confindustria ha gettato grande discredito, ha posto in essere condotte in contrasto con Confindustria, e soprattutto ha sistematicamente violato le regole interne. Insomma, fuori Feltrin. Anche perché - rileva Confindustria - c'è addirittura chi evoca una scissione interna, e per questo occorre la massima durezza. Che cosa succederà adesso? E' tutto da vedere, ma la notizia è una vera e propria bomba. Perché Feltrin ad oggi rimane presidente di FederlegnoArredo, ma fuori dal consiglio di Confindustria. Una situazione davvero precaria, che porterà sicuramente a grandi sviluppi nei prossimi giorni.