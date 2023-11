Confindustria fa fuori Federlegno creando una nuova associazione

Alla fine l’attacco frontale è arrivato, e potrebbe essere devastante, avere conseguenze incredibili. Affaritaliani.it Milano ha informato, passo passo, delle liti tra il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin e Confindustria, arrivate anche al tribunale. Adesso c’è qualcosa in più. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, il 7 dicembre - questo è quello che recita una mail che sta circolando per le aziende del settore legno - “sarà ufficializzato un progetto di fondamentale importanza. Questo progetto mira a valorizzare e coinvolgere tutte le imprese presenti nella nostra filiera attraverso la creazione di una nuova realtà associativa denominata "Associazione Nazionale delle Industrie del Legno" (in breve Filiera Legno)”

Filiera Legno avrà sede legale presso Confindustria

E ancora: “Tale iter è stato il frutto di un proficuo confronto con Confindustria e vuole mettere al centro le nostre peculiarità come segmento, quale asset fondamentale per il nostro Paese per favorire una sua transizione ecologica, economica e materica - recita la lettera - La nuova realtà associativa avrà sede legale presso Confindustria (Viale dell’Astronomia n°30 a Roma), cuore delle politiche industriali e del confronto tra associazioni di settore”.

L’associazione ha molte ambizioni: “In questo percorso saranno avvicinate Istituzioni, Enti, Università, Centri di Competenza, Consorzi e definire così una piattaforma tecnologica di scambio e arricchimento per tutte le imprese che desidereranno partecipare - recita - Nella costruzione del progetto sarà favorito un processo di costruzione della nuova associazione dal basso, coinvolgendo territoriali e tutta la base associativa. Niente di preimpostato, ma un cammino da percorrere insieme”.