Confindustria-FLA, nuovo capitolo. Vittorio Livi fuori da Pesaro. Rumors

Confindustria-FLA, nuovo capitolo. Vittorio Livi fuori da Pesaro (per colpa di vicende milanesi). Rumors

Chiamatela fedeltà. E' quella che starebbe dimostrando Vittorio Livi (della Fiam) al suo presidente in FederlegnoArredo (nota a Milano per essere l'anima del Salone del Mobile), Claudio Feltrin. Vicenda nota e raccontata a più riprese da Affaritaliani.it Milano. Feltrin contro Confidustria, Confindustria contro Feltrin, che viene buttato fuori, che fa causa, che perde, eccetera eccetera. L'ultimo capitolo riguardava Vittorio Livi, già proboviro in FederlegnoArredo (e che aveva avallato tutte le scelte di Feltrin) e soprattutto vicepresidente di Confindustria Pesaro Urbino.

Livi, proboviro ma anche vicepresidente

Affari aveva sollevato il problema: come poteva essere contemporaneamente Proboviro di FLA e vicepresidente di un'altra associazione confindustriale se lo statuto di Fla, all'articolo 24, non lo consente? Problema risolto? Non si sa. Ma dal sito di Confindustria Pesaro Urbino il nome di Livi è scomparso. Non è una questione da poco, perché mostra che senza la denuncia di Affaritaliani.it Milano nessuno avrebbe messo in luce il problema... Un problema che è prima di tutto di immagine. Livi infatti e Confindustria Pesaro Urbino avevano invitato in pompa magna proprio Claudio Feltrin, malgrado lo stesso Feltrin fosse stato dichiarato decaduto da Confindustria. Una sorta di "ribellione", non si sa quanto ben vista da Roma.

La vicenda continua ad offrire spunti di riflessione. Vittorio Livi era stato infatti destinatario di un ordine da Roma di non procedere alla revoca dei presidente di Assolegno e Assoimballaggi (l'origine della querelle tra Feltrin e Confindustria). Ma aveva tirato dritto.